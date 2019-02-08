Пять очков Кузнецова и Овечкина — в обзоре победы «Вашингтона»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» в овертайме сломил сопротивление «Колорадо Эвеланш» — 4:3.

Дубль в составе победителей оформил Евгений Кузнецов, по разу забили Андре Бураковски и Мэтт Нисканен. У «лавин» отличились Натан Маккиннон, Микко Рантанен и Колин Уилсон.

Видеообзор самых ярких моментов матча доступен на «Чемпионате».

На счету Кузнецова также статус первой звезды встречи, результативная передача, показатель полезности «+2» и 4 броска в створ за 19.49 на льду (7.21 – в большинстве). У Овечкина две голевые передачи и 7 бросков за 25.22 (11.20 – в большинстве). У Дмитрия Орлова «+1» и 4 силовых приёма за 23.01.



Семён Варламов отразил 38 бросков из 42. На счету Никиты Задорова «-2», 2 минуты штрафа, 3 силовых приёма и 2 блок-шота за 16.04.