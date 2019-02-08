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Еспери Котканиеми повторил достижение Ильи Ковальчука и Сидни Кросби

Еспери Котканиеми повторил достижение Ильи Ковальчука и Сидни Кросби
Хоккей / НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Монреаль Канадиенс» дома победил «Виннипег Джетс» — 5:2.

Форвард «Монреаля» Еспери Котканиеми отметился заброшенной шайбой. Он отличился в четвёртом матче подряд, гол стал для 18-летнего финна 10-м в сезоне. Котканиеми стал пятым игроком за последние 18 лет, кому удалось отличиться в четырёх матчах подряд в таком возрасте. Ранее подобным достижением отметились Шон Монахан, Джордан Стаал, Сидни Кросби и Илья Ковальчук.

Также Еспери стал только девятым игроком в истории НХЛ игроком из Европы, кто забил двузначное количество голов в возрасте до 19 лет. До него это удавалось Яромиру Ягру, Радеку Дворжаку, Мариану Габорику, Ковальчуку (второй результат – 29 голов), Валерию Ничушкину, Давиду Пастрняку, Патрику Лайне (лучший результат – 36 голов) и Андрею Свечникову.

Впервые с 1984 года три 18-летних игрока забили в один день «регулярки» НХЛ
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