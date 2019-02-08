Александр Овечкин в 13-й за карьеру в НХЛ достигнул отметки в 60 очков за сезон

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» в овертайме сломил сопротивление «Колорадо Эвеланш» — 4:3.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сделал две результативные передачи в матче. Это позволило ему в 13-й раз за карьеру в НХЛ достигнуть отметки 60 очков за сезон. По количеству таких сезонов в истории НХЛ Овечкин повторил лучший результат для левых крайних нападающих. Он превзошёл результат Джонни Бьюсика, Бобби Халла, Люка Робитайла (по 12 сезонов) и сравнялся с Бренданом Шенаханом.

В этом сезоне Александр забросил 37 шайб и сделал 23 результативные передачи и 53 матчах при показателе полезности "+8" и 30 штрафных минутах. В среднем за игру Овечкин проводит на льду 21 минуту и 7 секунд.