Евгений Кузнецов признан главной звездой дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте объявила имена троих лучших хоккеистов завершившегося игрового дня.

Главной звездой дня стал нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов, оформивший дубль и сделавший результативную передачу в игре с «Колорадо Эвеланш» (4:3 ОТ). Вторую шайбу Кузнецов забросил в овертайме с передачи Александра Овечкина.

Второй звездой дня признан форвард «Монреаль Канадиенс» Джонатан Друен, набравший 4 (2+2) очка в игре с «Виннипег Джетс» (5:2).

Замкнул тройку лучших нападающий «Каролины Харрикейнз» Теуво Терявяйнен, оформивший дубль и сделавший голевую передачу в матче с «Баффало Сэйбрз» (6:5). Финский форвард принёс победу «ураганам», отличившись в овертайме.