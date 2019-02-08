Рирден: Кузнецов стал главным козырем «Вашингтона» в последних играх

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден высоко оценил игру российского нападающего «столичной» команды Евгения Кузнецова в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо Эвеланш» (4:3 ОТ).

«Он заряжен скоростью, сфокусирован, и он стал нашим главным козырем в последних играх. Когда он играет так, у нашей команды огромное преимущество», — цитирует Рирдена официальный сайт НХЛ.

На счету Кузнецова дубль и результативная передача, показатель полезности «+2» и 4 броска в створ за 19.49 на льду (7.21 – в большинстве). У Овечкина две голевые передачи и 7 бросков за 25.22 (11.20 – в большинстве). У Дмитрия Орлова «+1» и 4 силовых приёма за 23.01. Кузнецов также был признан лучшим игроком дня в НХЛ.