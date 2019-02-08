Сидни Кросби повторил рекорд Марио Лемье по играм за «Питтсбург»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Флорида Пантерз» на домашнем льду в овертайме взял верх над «Питтсбург Пингвинз» — 3:2.

Эта игра стала 915-й для капитана «Питтсбурга» Сидни Кросби. 31-летний канадский нападающий повторил клубный рекорд по количеству матчей, принадлежащий нынешнему владельцу «Пингвинз» Марио Лемье.

В составе победителей отличились Евгений Дадонов, Колтон Севьюр и Майк Мэтисон, принёсший в овертайме победу «Флориде». У «пингвинов» голы на счету Джареда Макканна и Маркуса Петтерссона.

Кросби был выбран «Питтсбургом» на драфте НХЛ 2005 году под первым номером. С мая 2007 года Сидни является капитаном команды. В составе «Питтсбурга» он трижды становился обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016-2017), а также четырежды выигрывал Приз Принца Уэльского (2008-2009, 2016-2017).