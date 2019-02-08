Блум: в Минске многие говорят по-английски, в России объясниться сложнее

Защитник минского «Динамо» Джонатон Блум поделился мнением об уровне организации в белорусском клубе.

«В плане организации здесь всё хорошо. Не нужно волноваться, заплатят тебе или нет. В других командах деньги могут задерживать. Я до сих пор не получил половину зарплаты за прошлый сезон в «Адмирале». В Минске с этим проблем нет. Жить здесь удобно, многие люди говорят по-английски. Большая разница с Россией — там сложнее объясниться в магазине, заказать такси… И на дорогах у вас спокойнее. Во Владивостоке водители носятся как сумасшедшие. А там ведь холмы — то вверх, то вниз…

В российских клубах доходило до того, что не было клюшек или перевязочного материала. Как в таких условиях вообще можно играть в хоккей? К счастью, в Минске в этом плане всё отлично. Хотя и «Динамо» есть к чему стремиться. После проблем во Владивостоке не хотелось подвергать себя и семью риску. Тем более мы как раз узнали, что ждём второго ребёнка. У «Торпедо» ведь тоже не всё было хорошо с финансами, возникли вопросы. Уверен, мы приняли верное решение", — цитирует Блума «Прессбол».