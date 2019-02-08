Сведберг: сравнение с Харой вполне предсказуемо, как и вопрос про баскетбол

Защитник «Барыса» Виктор Сведберг рассказал о манере игры, а также ответил на вопрос про сравнения с защитником «Бостон Брюинз» Здено Харой.

«Когда дело дошло до стадии переговоров, руководство „Барыса“ уже знало, чего от меня ждать в игре, они разговаривали со скаутами, предыдущими тренерами, работавшими со мной. Поэтому всё было довольно понятно: я игрок разноплановый, но ближе к защитнику-домоседу, атакующих игроков в «Барысе» и без меня достаточно. Думаю, у нас хорошая система игры в обороне, она помогает и вратарю, и полевым хоккеистам во время матча. Всё идёт от системы, если сравнить начало чемпионата и сегодняшний день, то «Барыс» стал пропускать гораздо меньше, а сколько «сухарей» Карли формил за посление месяцы!

Сравнение с Харой? Это вполне логично, мы ведь оба не миниатюрны, так сказать. У нас одинаковый рост, поэтому это предсказуемо, как и вопрос про баскетбол. Но для меня большая честь, когда начинают сравнивать с Харой, это великий игрок. Ему 41 сейчас, а он по-прежнему играет на высоком уровне. У него многому можно поучиться, подсмотреть и взять на заметку", — цитирует Сведберга официальный сайт КХЛ.