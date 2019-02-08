Бугнер: Дадонов был разозлён и расстроен из-за безголевой серии

Главный тренер «Флориды Пантерз» Боб Бугнер после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» (3:2 ОТ) прокомментировал гол российского форварда команды Евгения Дадонова.

«Он был разозлён и расстроен из-за безголевой серии. Мы много говорили с ним об этом. Он усердно работает, и сегодня это наконец-то дало плоды. Всегда приятно это видеть. Мы много хорошего делаем в большинстве, бросаем, добиваем. Приятно, что ему удалось забить», — цитирует Бугнера официальный сайт НХЛ.

Российский нападающий отличился в большинстве, открыв счёт в матче. Это был его 19-й гол в сезоне, позволивший прервать восьмиматчевую безголевую серию. Всего он провёл на льду 17 минут 43 секунды (2.59 – в большинстве, показатель полезности «-1»), нанёс четыре броска и выполнил один силовой приём.