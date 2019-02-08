«Амур» расторг контракт с Никитой Попугаевым, игрок решил отправиться за океан

«Амур» расторг контракт с нападающим Никитой Попугаевым, информирует официальный сайт хабаровского клуба. Соглашение расторгнуто по обоюдному соглашению сторон. При этом «Амур» сохранил права на игрока в КХЛ.

Попугаев провёл в нынешнем сезоне 37 матчей за «Амур», отметившись одной заброшенной шайбой при среднем игровом времени в 7 минут 30 секунд. Также провёл 9 матчей за команду «Амурские Тигры» в МХЛ, в которых отметился 8 (4+4) очками.

«Никита Попугаев решил попробовать свои силы за океаном. Учитывая, что до конца регулярного чемпионата КХЛ осталось совсем немного времени, мы пошли игроку навстречу и пожелали удачи. При этом права на него остаются за «Амуром». Если он решит вернуться в Россию, то будет выступать за нашу команду», — прокомментировал решение заместитель спортивного директора «Амура» Вадим Покотило.