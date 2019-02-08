Шенн — о голе в ОТ: заметил, как накатывает Кучеров, а Василевский срезает угол

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Брэйден Шенн поделился впечатлениями от гола в ворота «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Я заметил, как накатывает Кучеров, а Василевский срезает мне угол. Я не видел много. Не знаю, то ли шайба прошла под перчаткой, то ли между телом и рукой, но я видел, что она проскользнула, и это было облегчением», — цитирует Шенна официальный сайт НХЛ.

Видео гола также можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Российский нападающий «блюзменов» Владимир Тарасенко отметился результативной передачей. Также на его счету показатель полезности «+1», 2 броска в створ и 2 блок-шота за 21.23 на льду (3.19 – в большинстве). У Ивана Барбашёва бросок и 2 силовых приёма за 9.58 (1.25 – в меньшинстве).



Вратарь «Тампы» Андрей Василевский был признан первой звездой встречи. Он отразил 38 бросков из 39. На счету Никиты Кучерова показатель полезности «-1», 2 минуты штрафа, 2 броска и блок-шот за 21.50. Михаил Сергачёв сыграл 13.37.