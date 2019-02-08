Сборная Казахстана обыграла Латвию, став обладателем Кубка Наследия

В заключительном матче Кубка Наследия, прошедшего в Южной Корее, сборная Казахстана в овертайме обыграла Латвию и выиграла турнир. Ранее казахстанская сборная обыграла Японию (5:2) и Корею (5:1). Латвийская команда также одержала две победы над Кореей (6:2) и Японией (6:3).



Латвия — Казахстан 2:3 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 0:1)

0:1 — Биезайс (22:54)

1:1 — Шестаков (Лихотников, 25:07)

1:2 — Клещенко (Гурин, 41:58 )

2:2 — Масловскис (Адельсонс, 49:19)

2:3 — Некряч (63:07)

Состав сборной Казахстана:

Кудрявцев (Севидов);

Нургалиев — Степаненко, Савицикий — Шестаков — Лихотников;

Пелевин — Шалапов, Гренц — Титов — Гурков;

Ибрайбеков (К) — Клещенко, Гурин — Яковлев — Некряч;

Быков — Волгин, Самойлов — Преснов — Панюков.