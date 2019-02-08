Кормье — о СКА: все очень любят этих ребят. Нужно быть осторожнее

Нападающий «Барыса» Патрис Кормье прокомментировал удаление до конца встречи в матче регулярного чемпионата КХЛ со СКА (2:3). Канадский форвард заработал «5+20» за удар между ног Андрея Кузьменко.

«Я просто врезался в парня. Видимо, это не было слишком грубо, поскольку никакой дисквалификации не последовало. Будь всё настолько плохо, я мог пропустить игру или больше. Но в лиге решили оставить как есть. К тому же все видели, что ничего страшного там не случилось. С парнем всё в порядке, здоров — и он даже мог получить штраф за свою «рыбку».

Это раздражает даже, когда отлучают от команды. Я хотел быть там, в таком крутом матче. Наверное, мне не стоит попадать в такие ситуации. Но это урок, и я впредь буду держаться подальше от… От СКА? Все любят этих ребят очень. Нужно быть осторожнее.

Когда тренер на твоей стороне, когда он поддерживает своих игроков — в ответ хочется выходить и биться за него. Google перевёл мне его слова после матча — я хотел посмотреть. И это здорово, что тренер стоит за нас и прикрывает спину. Мы обсудили ситуацию — просто необходимо держаться подальше от таких моментов», — цитирует Кормье Sports.kz.