Кузнецов — о голе в ОТ: когда уходишь в отрыв, всегда открывается второе дыхание

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов прокомментировал гол на последней минуте овертайма в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо Эвеланш» (4:3 ОТ).

«Когда уходишь в отрыв от соперника, всегда ощущаешь прилив сил. Думаю, это происходит со всеми. Обороняясь в своей зоне, обычно чувствуешь усталость, но когда появляется шанс убежать в атаку, каким-то образом всегда открывается второе дыхание», — цитирует Кузнецова официальный сайт НХЛ.

Капитан «столичной» команды Александр Овечкин отметился двумя результативными передачами, первая из которых была выполнена при игре в большинстве. Благодаря этому Овечкин набрал 453 очка в большинстве за карьеру и стал пятым европейцем в истории лиги по этому показателю — впереди только Яромир Ягр (610), Никлас Лидстрём (590), Теэму Селянне (588) и родившийся в Словакии Стэн Микита (462). Александр повторил результат Матса Сундина.