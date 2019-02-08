Бурмистров: готовимся к плей-офф, очки в ближайших матчах значения не имеют

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Бурмистров поделился мнением о возможной встрече с «Ак Барсом» в плей-офф и рассказал о решении тренерского штаба уфимцев отправить в дальневосточное турне резервный состав.



«Не думаю, что пауза сбивает игровой ритм. Перерыв составил два с половиной дня, мы не могли растренироваться за такое время. Думаю, это полезный опыт. Нужно было на самом деле головой ещё отдохнуть.



Насколько я знаю, отправлюсь с командой на Дальний Восток. Думаю, что лучше поиграть. Команда отправит на ближайшие игры резервный состав? Мы же готовимся к плей-офф, очки в предстоящих матчах уже особого значения не имеют.



По поводу возможной встречи с «Ак Барсом» в плей-офф — не так важно с кем начинать. Там будет уже другой хоккей, и всё будет по-другому. Без разницы, против кого буду играть», — приводит слова Бурмистрова «Горобзор».



Бурмистров начинал нынешний сезон в составе «Ак Барса», но затем его обменяли в «Салават Юлаев» на форварда Вячеслава Основина.

«Салават» сыграет три матча без основы. Это подстава для КХЛ На дальневосточный выезд игроков «Толпара» и «Тороса» повезёт Николай Цулыгин. Где логика?