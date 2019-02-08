Задоров: бросок Овечкина проходит насквозь, даже когда кажется, что поймаешь его

Защитник «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров поделился мнением о броске капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, ставшего самым результативным россиянином в НХЛ.



«Я уверен, что нам покажут немало видео перед игрой с «Кэпиталз». Будут инструкции, чтобы правый защитник выдвигался на Овечкина быстрее и пытался перекрывать или блокировать его бросок. При этом гарантии всё равно нет.



Голкиперы правильно говорят, что после его броска шайба летит по необычной траектории. Что Саша в состоянии бросать даже после плохого паса и регулярно попадает вратарям в неудобные места. Бросок идёт такой силы, что проходит насквозь, даже когда кажется, что сейчас поймаешь его», — цитирует Задорова официальный сайт НХЛ.

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