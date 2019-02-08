Скабелка: справиться с тяжёлым календарём помогает кумыс, других средств нет

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка в шутливой форме рассказал, за счёт чего можно справиться с непростым календарём в КХЛ.



«Что касается тяжёлого календаря, то справиться с ним помогает только кумыс. Других средств нет. Конечно, есть ещё массаж, восстановление, сауна. Тренировки восстановительные. Так всё и нарабатывается.



Игра покажет, на каком месте завершим сезон. Узнаем после заключительного матча. Стараемся в каждой игре добиваться победы. А на каком месте будем… Закончится чемпион — и всё увидим.



Трудно сказать, какие матчи были образцовыми в сезоне. Много таких игр. Как были и матчи, которые, наверное, хотелось бы забыть или переиграть. В общем-то, в целом, было достаточно много встреч, в которых мы показывали хороший хоккей», — цитирует Скабелку Sports.kz.

Скабелка: ощущение, что календарь составлял человек, не выезжавший из Москвы