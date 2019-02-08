Яшин: Коновалов неплохо сыграл с финнами, в пропущенных шайбах его вины нет

Серебряный призёр Олимпийских игр, чемпион мира Алексей Яшин оценил игру сборной России в матче третьего этапа Евротура с финнами (3:2 Б). Две оставшиеся встречи Шведских хоккейных игр команда Ильи Воробьёва проведёт в Стокгольме.



Календарь Еврохоккейтура-2018/19



«Получил удовольствие от матча, хорошая игра. Здорово, что удалось победить. Коновалов неплохо сыграл, в пропущенных шайбах его вины нет, потому что там были подставления. Хочу поздравить его с игрой.



Игра звена Шипачёва мне понравилась, Кагарлицкий забил важный буллит. Если Михеев будет постоянно забивать голы, то тренерский штаб, безусловно, рассмотрит его на дальнейшие вызовы.



Я считаю, что все ребята настроены на победу. Что-то получается, что-то нет. Да, пропустили за восемь секунд до конца третьего периода, но в целом нормально сыграли», — цитирует Яшина «Спорт день за днём».

Удачный дебют Коновалова и бенефис Михеева. Оценки сборной России Сергей Шумаков «украл» победу в основное время, но на буллитах всё решило мастерство Дмитрия Кагарлицкого.