Сведберг: хоккей в чемпионате Швеции близок по стилю к КХЛ

Защитник «Барыса» Виктор Сведберг вспомнил первый день, проведённый в КХЛ. Хоккеист пополнил ряды казахстанского клуба в ходе сезона.



«Первый матч провёл в день прилёта в Астану. Я даже не понял, если честно, узнал про это за пару часов до игры. Точнее прилетел, заехал на арену, решил кое-какие вопросы и поехал в отель. Мне позвонили, когда я спал, сказали, что я сегодня в заявке на матч, поэтому оделся и поехал на игру. Всё происходило так быстро, поэтому мозг даже не успел сообразить и дать сигнал, что будет сложно. Просто вышел и играл, мне кажется, это лучший вариант.



Быстро перестроился под новый хоккей. К тому же до этого отыграл несколько недель в чемпионате Швеции, там хоккей близок по стилю к КХЛ», — цитирует Сведберга пресс-служба КХЛ.

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