«Чикаго» может обменять Артёма Анисимова

Известный североамериканский обозреватель Пьер Лебрюн отметил, что «Чикаго Блэкхоукс» может обменять российского форварда Артёма Анисимова.

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«Чикаго» может расстаться с Артёмом Анисимовым. В этом сезоне его роль стала менее заметной. Не думаю, что «ястребы» будут активно предлагать игрока, но они готовы обменять его за хорошую цену. У Анисимова есть список из 10 команд, куда он может отказаться переходить согласно пункту о запрете на обмен. Таким образом, его окружение может сказать, как будет развиваться потенциальная сделка», — приводит слова Лебрюна The Athletic.



Контракт 30-летнего Анисимова («кэпхит» $ 4,55 мл) рассчитан ещё на два года. В этом сезоне он провёл 51 матч и набрал 24 (8+16) очка.