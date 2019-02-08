Защитник Киселевич вернулся в расположение «Флориды»

Защитник клуба НХЛ «Флорида Пантерз» Богдан Киселевич вернулся в расположение команды, сообщил агент хоккеиста Дэн Мильштейн. Ранее россиянин покинул лагерь клуба из штата Флорида по семейным обстоятельствам.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

«Киселевич вернулся в команду и сегодня летит с ней на выезд», — сказал Мильштейн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.



В нынешнем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 28-летний Киселевич принял участие в 31 матче, записав на свой счёт восемь результативных передач при показателе полезности «–3» и 12 минутах штрафного времени.

В ночь с 9 на 10 февраля мск «пантеры» проведут выездной матч с «Вашингтон Кэпиталз».