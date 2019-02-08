Панарин сменил агента, его интересы будет представлять Теофанос

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин поменял агента, сообщает известный североамериканский обозреватель Эллиотт Фридман.



По его информации, новым агентом российского хоккеиста стал Пол Теофанос, представляющий интересы голкипера «мундиров» Сергея Бобровского. Дэн Мильштейн, работавший с Панариным, отказался комментировать эту информацию. Ранее сотрудничество с Мильштейном прекратили следующие российские хоккеисты: форвард Клим Костин, выступающий в АХЛ, защитник «Ак Барса» Андрей Педан, защитник «Динамо» Андрей Миронов и форвард «Спартака» Александр Хохлачёв.

В нынешнем сезоне 27-летний россиянин провёл 51 матч в регулярном чемпионате. На его счету 20 результативных бросков и 40 голевых передач при показателе полезности «+11» и 12 минутах штрафного времени.

Действующий контракт Панарина с «Коламбусом» рассчитан до 1 июля 2019 года, он может покинуть клуб в феврале в результате обмена с другой командой. Одним из претендентов на игрока считается «Флорида Пантерз».