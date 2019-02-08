Кудашов: СКА провёл тренировку на улице, выбрали экстремальные условия

Тренер СКА Алексей Кудашов рассказал о ходе восстановления травмированных хоккеистов и задачах на оставшиеся матчи регулярного чемпионата КХЛ.



«Травмированные игроки пока не тренируются, они не так давно получили травмы, довольно серьёзные. У всех разная степень повреждения, кто-то уже в ближайшие дни присоединится, кто-то — позже.



Пока у нас есть набор среди защитников. Естественно, они играли в последних матчах. Будем изо дня в день смотреть, как выздоравливают наши травмированные. Если к началу следующих игр не подойдут, то будем привлекать молодёжь.



Что касается тренировки на открытом воздухе, то это не шутка — серьёзная подготовка в экстремальных условиях, неслучайно у нас и одежда такая сегодня, и место проведения тренировки. Это подготовка к плей-офф. Мы выбрали улицу, экстремальные условия для игроков. Ещё надо отметить, что и корни у команды армейские, поэтому у нас такая тренировка.



В первую очередь сейчас началась подготовка к плей-офф, игры — тоже её часть. Никто не снимает с нас ответственность за результат в этих встречах, но они будут идти через подготовку», — приводит слова Кудашова пресс-служба «армейцев».

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