Малкин приступил к тренировкам с «Питтсбургом» в бесконтактном джерси

Форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин принимает участие в тренировке команды, сообщает в «Твиттере» блог Pens Inside Scoop. Хоккеист занимается в бесконтактном джерси.



Российский нападающий не тренировался с «пингвинами» с 31 января, когда получил травму верхней части тела в драке с капитаном «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивеном Стэмкосом. С тех пор он пропустил уже четыре матча.



Помимо этого, к тренировкам после травмы верхней части тела приступил голкипер Мэтт Мюррей.



Малкин в игре с «молниями» записал на свой счёт две результативные передачи. Он отдал 600 пасов за всю карьеру в НХЛ. Малкин стал четвёртым россиянином, достигшим подобного показателя в истории лиги. Ранее подобный результат преодолели Сергей Фёдоров (696), Сергей Зубов (619) и Павел Дацюк (604).

Малкин: надеюсь, всегда будем играть в «Питтсбурге» с Кросби