Генменеджер «Миннесоты»: наша задача — выиграть Кубок Стэнли

Генеральный менеджер «Миннесоты Уайлд» Пол Фентон оценил перспективы команды.



«В Западной конференции есть много очень-очень хороших команд. Что мы собой представляем, ещё предстоит выяснить. У «Миннесоты» есть игроки, которые, надеемся, смогут сделать шаг вперёд и заменить Койву. Мне интересно посмотреть, как проявят себя Эрикссон Эк и Виктор Раск.



Наша задача — выиграть Кубок Стэнли. Ключ в том, как команда туда доберётся. Вы об этом спрашиваете, но на данный момент этот фактор ещё не определён. Мы об этом говорили, но пока продолжаем наблюдение за прогрессом команды. Ещё рано показывать другим свою руку и нашу ситуацию. Мы рассматриваем оба сценария. При положительном у команды есть шанс оценить себя на фоне других участников лиги. При негативном будем думать, как помочь себе в будущем», — приводит слова Фентона официальный сайт НХЛ.

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