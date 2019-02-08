Олимпийская сборная России обыграла Беларусь на Кубке Кауфланда

Олимпийская сборная России провела первый матч на Кубке Кауфланда, который проходит в Братиславе. Российская команда обыграла Беларусь со счётом 2:1.

Подопечные Олега Браташа открыли счёт на 15-й минуте усилиями Артёма Фёдорова, реализовавшего численный перевес. Белорусы восстановили паритет в начале второго игрового отрезка благодаря точному броску Дмитрия Знахаренко, но в середине периода Александр Хохлачёв во второй раз вывел российскую сборную вперёд, и этот результат сохранился до финальной сирены.



Формат Кубка Кауфланда предполагает два матча с участием олимпийской сборной России. Завтра, 9 февраля, российская команда встретится со словаками. В первом матче хозяева турнира переиграли Беларусь со счётом 2:1.