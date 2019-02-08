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Олимпийская сборная России обыграла Беларусь на Кубке Кауфланда

Олимпийская сборная России обыграла Беларусь на Кубке Кауфланда
Хоккей / Прочие

Олимпийская сборная России провела первый матч на Кубке Кауфланда, который проходит в Братиславе. Российская команда обыграла Беларусь со счётом 2:1.

Подопечные Олега Браташа открыли счёт на 15-й минуте усилиями Артёма Фёдорова, реализовавшего численный перевес. Белорусы восстановили паритет в начале второго игрового отрезка благодаря точному броску Дмитрия Знахаренко, но в середине периода Александр Хохлачёв во второй раз вывел российскую сборную вперёд, и этот результат сохранился до финальной сирены.

Формат Кубка Кауфланда предполагает два матча с участием олимпийской сборной России. Завтра, 9 февраля, российская команда встретится со словаками. В первом матче хозяева турнира переиграли Беларусь со счётом 2:1.

Товарищеские матчи (сборные)
08 февраля 2019, пятница. 20:00 МСК
Беларусь
1 : 2
0:1, 1:1, 0:0
Россия (олимп.)
0:1 – Фёдоров (Семёнов, Хохлачёв) – 14:01 (5x4), 1:1 – Знахаренко (Литвинов, Карабань) – 24:16 (5x5), 1:2 – Хохлачёв (Кудако, Романов) – 31:34 (5x5)
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