«Северсталь» выйдет на матч с рижским «Динамо» в специальной форме

Пресс-служба «Северстали» сообщила о том, что команда проведёт игру с рижским «Динамо» в специальной форме. Матч пройдёт 20 февраля.



«Уважаемые болельщики, 20 февраля между командами «Северсталь» и «Динамо» (Рига) состоится «Матч гордости». В этой встрече череповецкая команда сыграет в специальной милитари-форме. Мы гордимся своими земляками, защищающими и защищавшими город, малую родину, страну, Отечество! Мы предлагаем вам — нашей большой череповецкой армии болельщиков — разделить чувство гордости за тех, кто ежедневно, рискуя своей жизнью, дарит нам мирное небо над головой!» — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте «Северстали».



В прошлом сезоне «Матч гордости» череповчане проводили с ярославским «Локомотивом».

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