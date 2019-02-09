Защитник «Каролины» Славин вынес шайбу с линии ворот после броска Хейза

В единственном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Каролина Харрикейнз» на выезде взял верх над «Нью-Йорк Рейнджерс» — 3:0.

В начале второго периода «синерубашечники» имели отличную возможность открыть счёт. Кевин Хейз уже обыграл вратаря «Каролины» Петра Мразека, но Джейккоб Славин смог вынести шайбу с линии ворот.

Посмотреть видео эпизода можно в YouTube на канале Sportsnet.

Счёт на 47-й минуте открыл американский нападающий «ураганов» Уоррен Фёгеле. В конце третьего периода отличился второй номер драфта-2018 Андрей Свечников, поразивший пустые ворота. Россиянин забросил 14-ю шайбу в сезоне. Также пустые ворота поразил Брок Макгинн.

«Каролина» одержала пятую победу в шести встречах и приблизилась к зоне плей-офф в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 62 очка. У «рейнджеров» (54) три поражения в четырёх матчах. Они – 12-е.