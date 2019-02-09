Панарин: хочу стать свободным агентом, у «Коламбуса» тоже есть шанс

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин рассказал о желании летом выйти на рынок свободных агентов.



«Жизнь одна, шанс стать свободным агентом может быть один, и я хочу воспользоваться им. Я не выбрал команду. Нет клуба, в который я предпочёл бы перейти. Посмотрим, что будет летом. Сейчас я не знаю, чего хочу. У «мундиров» есть шанс… Давайте дождёмся лета. Этот сезон ещё не заверш`н, и я хочу помочь команде завоевать Кубок Стэнли.



Я готов ко всему, потому что мне нравится играть в хоккей. Если Ярмо Кекяляйнен обменяет меня, значит, так тому и быть. Вот и всё.



Я буду очень стараться. С этим нет проблем, потому что мои партнёры меня поддерживают, говорят, что понимают меня. Это так. Я рад этому. Рад, что меня понимают», — цитирует Панарина The Columbus Dispatch.

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