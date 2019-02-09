Худобин: никогда не мечтал быть запасным вратарём и полировать попу

Голкипер «Даллас Старз» Антон Худобин поделился мнением о своей роли в команде.



«Я не считаю себя бэкапом. Не буду говорить за кого-то, скажу за себя. Я никогда не мечтал стать запасным вратарём, сидеть на лавке и полировать попу. Такая уж у меня карьера, такая история, что — да, играю меньше, чем другие вратари. Но я знаю, что могу выйти и сыграть хорошо несколько игр подряд, принести команде результат. И не раз это доказывал. Дальше уже вопросы к тренеру, который делает заявку на матч и решает, кого ставить, кого нет», — приводит слова Худобина официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Когда играешь всего один матч из нескольких — это всегда нелегко. Я встречал на своём пути таких вратарей, которые один матч сыграют и потом сидят три, четыре, пять матчей — и абсолютно довольны, им это нравится. Морально не устают, что ли. А для меня наоборот: чем больше я играю, тем лучше и комфортнее себя чувствую. Это показывает практика, в каких бы клубах я ни играл. Если играю несколько встреч подряд, то действую стабильно. Для меня лучше играть больше», — цитирует вратаря официальный сайт лиги.