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«Рейнджерс» — «Каролина» — 0:3. Видеообзор матча с голом Свечникова

«Рейнджерс» — «Каролина» — 0:3. Видеообзор матча с голом Свечникова
Хоккей / НХЛ

В единственном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Каролина Харрикейнз» на выезде взял верх над «Нью-Йорк Рейнджерс» — 3:0.

Посмотреть видеообзор встречи можно на «Чемпионате».

Счёт на 47-й минуте открыл американский нападающий «ураганов» Уоррен Фёгеле. В конце третьего периода отличился второй номер драфта-2018 Андрей Свечников, поразивший пустые ворота. Россиянин забросил 14-ю шайбу в сезоне. Также пустые ворота поразил Брок Макгинн. Также на счету Андрея показатель полезности «+1», 3 броска в створ и силовой приём за 13.57 на льду (1.52 – в большинстве). Петр Мразек оформил шат-аут, отразив 27 бросков. Он стал первой звездой встречи. У Павла Бучневича «-1» и 5 бросков за 16.21. На счету Владислава Наместникова 3 броска, 3 силовых приёма и блок-шот за 13.02 (2.07 – в меньшинстве).

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