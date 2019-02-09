Овечкин — о Кросби: между нами есть уважение, но на льду оно проходит

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мнением о противостоянии с капитаном «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби.



«Уважение, конечно, есть. Но в то же время есть и постоянная вражда, ведь мы играем за клубы, которые не слишком хорошо относятся друг к другу.



С первого дня, как я попал в «Вашингтон», это нагнетается фанатами и прессой. Этой борьбы и таких матчей все хотят. Когда приезжаешь и видишь весь этот ажиотаж, тебя начинает колотить, начинаешь настраиваться по-другому.



Конечно, за 14 лет мы с Кросби сыграли очень много матчей. У нас есть уважение друг к другу, но, когда выходишь на лёд, уважение проходит», – рассказал Овечкин официальному сайту Национальной хоккейной лиги.

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