Панарин: «Чикаго» — хорошая команда, я скучаю по друзьям

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин поделился мнением о бывшей команде — «Чикаго Блэкхоукс». Напомним, в стане «индейцев» Панарин начинал карьеру в НХЛ. Летом российский форвард планирует выйти на рынок свободных агентов.



«Чикаго» — хорошая команда, и, конечно, я скучаю по друзьям, как и они по мне. Знаю это. Я нравлюсь Кейну, он играет в хорошем клубе", — приводит слова Панарина в своём «твиттере» журналист Брайан Хеджер.



В нынешнем сезоне НХЛ 27-летний россиянин провёл 51 матч в регулярном чемпионате. На счету Панарина 20 результативных бросков и 40 голевых передач при показателе полезности «+11» и 12 минутах штрафного времени.

Панарин сменил агента и заговорил. Летом он может перейти в любой клуб НХЛ Он просто хочет радоваться жизни.

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