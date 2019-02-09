Слепец: с Шипачёвым играть легко, он постоянно что-то подсказывает

Нападающий «Локомотива» Кирилл Слепец поделился ожиданиями от дебюта в сборной России, который состоится в матче со Швецией на Евротуре. Матч Швеция — Россия состоится сегодня, 9 февраля, начало — в 17:30 мск.



«Хотелось дома дебютировать, конечно, но это не мой выбор. Мне и в Швеции очень приятно будет сыграть за сборную России. Я уже привык к партнерам, просто приятно здесь находиться. Вадим Шипачев постоянно мне подсказывает что-то, по большинству особенно. Это нормальная практика. С ним легко играть, долго привыкать не нужно будет.



После турнира в Ванкувере, наверное, чуть больше доверия ко мне стало в клубе, но вообще все продолжается в привычном порядке. То, что я играл в МХЛ недавно, — это из-за того, что перед выездом „Локомотива“ я заболел, остался в Ярославле, вот и сыграл за „Локо“», — цитирует игрока «Р-Спорт».

Удачный дебют Коновалова и бенефис Михеева. Оценки сборной России Сергей Шумаков «украл» победу в основное время, но на буллитах всё решило мастерство Дмитрия Кагарлицкого.