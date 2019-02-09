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Худобин: удивился бы вратарю, который хочет стать бэкапом в НХЛ

Худобин: удивился бы вратарю, который хочет стать бэкапом в НХЛ
Хоккей / НХЛ

Голкипер «Даллас Старз» Антон Худобин поделился мнением о вторых вратарях в Национальной хоккейной лиге.

«Когда общаюсь с тренерами, всегда прошу дать расписание. Понимаю, что готов должен быть к каждому матчу, если вдруг травма или еще что-то, но, если буду знать, когда планируются матчи Бишопа, а когда мои — мне легче, когда знаешь, что играешь тогда-то и с таким-то соперником. Понимаю, что готов должен быть и завтра, но играть, скорее всего, не буду.

Каждый вратарь по-разному устроен физиологически. Кто-то вытягивает 60 матчей, кто-то — нет. Кто-то может нормально сыграть 10 игр подряд, кто-то не может. Но я бы сильно удивился, если бы встретил вратаря, который мечтает попасть в НХЛ, чтобы стать именно бэкапом. Каждый хочет играть постоянно, хочет быть номером один. Скажем, когда был в „Каролине“, то один сезон после Нового года, начиная где-то с 2 января, играл практически без замен. И чувствовал себя прекрасно и физически, и особенно ментально», — цитирует вратаря официальный сайт лиги.

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