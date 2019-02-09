Коновалов: не думаю про НХЛ, хочу привезти Кубок Гагарина в родной Ярославль

Голкипер «Локомотива» и сборной России Илья Коновалов поделился мнением о возможном переходе в НХЛ.



«Шутки о пропаже в Ярославле Александра Салака? Если честно, таких шуток раньше не слышал. С Салаком у нас прекрасные отношения, мы как общались, так и сейчас общаемся. Вообще, он чувства напоказ не выставляет, ничего особо не рассказывает, а я и не интересуюсь. У меня такой принцип: меньше знаешь – крепче спишь. Каждый решает свои задачи.



Слежу ли за НХЛ? Конечно, слежу, все же обсуждают НХЛ. Но не фанатею, такого нет. За КХЛ слежу больше, потому что тут люди, против которых выхожу играть, и это гораздо интереснее. Не думаю про НХЛ, потому что у меня еще два года контракта с „Локомотивом“. Не люблю загадывать. Сейчас у меня есть определённые цели и задачи, хочется хорошо сыграть в плей-офф уже в этом году, хочется привезти Кубок Гагарина в родной Ярославль. Мне же четыре года было, когда наша команда последний раз выигрывала золото, так что даже воспоминаний никаких нет. Все мысли только об этом сейчас, а там уже видно будет», — цитирует вратаря «Р-Спорт».