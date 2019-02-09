Семёнов: «Барыс» нашёл игровой баланс, нагрузка перестала быть на одном звене

Защитник астанинского «Барыса» Максим Семёнов рассказал об атмосфере в команде и методах Андрея Скабелки.



«Настроение позитивное, тренировка прошла в рабочей обстановке, восстановились после хороших выходных. Сегодня хорошо поработали. Ожидания от игры? У нас идёт подготовка к плей-офф. Постараемся сыграть очень надёжно и максимально приближенно к играм на вылет.



Секрет стабильной игры? Наверное, мы нашли игровой баланс. Распределилась нагрузка на все четыре звена, а не на одно, как было раньше. Плюс система игры, которую от нас требует тренер, дает плоды. С приходом Скабелки стали играть агрессивно в атаке? Так и есть. От нас требуют более агрессивной игры в атаке и надёжной — в обороне», — цитирует игрока Sports.kz.