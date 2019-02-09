Макфи: Маршессо и Карлссон переигрывают, придумывают в простых ситуациях

Генеральный менеджер «Вегас Голден Найтс» Джордж Макфи поделился мнением об аспектах игры своей команды.



«Спад у тройки Маршессо — Карлссон — Смит? Они не забивают, потому что переигрывают. Там, где надо сыграть проще, тщательнее, они что-то придумывают. Это бросается в глаза прежде всего. Такова человеческая натура. Они хотят сделать больше. Иногда меньше. Очень хорошие хоккеисты, играют очень важную роль в нашей команде. Карлссон играет по всей площадке, действует грамотно и умеет забивать.



Мы хотим лучше играть в большинстве. У тройки Карлссона не все получается, но это не значит, что ничего не получится. А вот у тройки, где играют Пачьоретти, Так и Штясны, дела идут хорошо. Есть еще Коди Икин. Он играл с разными крайними. Как только разберемся с травмами, его тройка заиграет эффективнее. Сочетания могут быть разными. Результативно у нас играют Ривз, Каррье, Белльмар, Карпентер. Так что у кого-то не все получается, а кто-то прибавил. Главное, чтобы был баланс», — цитирует функционера официальный сайт лиги.