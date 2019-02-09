Дебур: Торнтон — потрясающий хоккеист, оцените его влияние на «Сан-Хосе»

Главный тренер клуба НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» Питер Дебур поделился мнением о достижении 39-летнего нападающего Джо Торнтона. Опытный канадец добился отметки 1000 набранных очков за «акул».



«Торнтон — потрясающий хоккеист. Посмотрите, как он готовится к играм, оцените его лидерские качества, что он дает команде, какое влияние оказывает на нее своей игрой», — приводит слова Дебура официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



В общей сложности Торнтон провел в регулярных чемпионатах НХЛ 1539 матчей, заработав в них 1454 (407+1047) очка, в том числе забив 238 голов и отдав 762 передачи в составе «Шаркс». На его счету также 123 (27+96) балла в 160 поединках плей-офф. В этом чемпионате Торнтон уже отметился тремя достижениями — 8 ноября стал 15-м хоккеистом в истории НХЛ, сыгравшим 1500 матчей, 13 ноября забросил 400-ю шайбу, а 15 января сыграл 1000-й матч за «Шаркс».

Торнтон — о 1000 очках за «Сан-Хосе»: давно тут играю, это должно было произойти