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Швеция — Россия: стал известен состав россиян на вторую игру Евротура

Швеция — Россия: стал известен состав россиян на вторую игру Евротура
Хоккей / Евротур

Стал известен состав сборной России на матч с командой Швеции на этапе Евротура — Шведских хоккейных игр, информирует официальный «твиттер» Федерации хоккея России. Встреча состоится сегодня, 9 февраля, начало — в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи и LIVE.

Россияне первый матч на турнире выиграли, переиграв Финляндию со счётом 3:2 Б, Швеция уступила Чехии — 2:5.

Сборная России:

Бобков (Коновалов);
Арзамасцев — Василевский, Кагарлицкий — Шипачёв — Никонцев;
Рафиков — Елесин, Шумаков — Зернов — Михеев;
Береглазов — Зуб, Кузьменко — Светлаков — Окулов;
Миронов — Кулик, Кручинин — Кадейкин — Бурдасов, Слепец.

Россия сразится со Швецией на Евротуре. LIVE
Фото, видео, комментарии и другие подробности с матча российской команды на Шведских играх.

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