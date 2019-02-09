Швеция — Россия: стал известен состав россиян на вторую игру Евротура

Стал известен состав сборной России на матч с командой Швеции на этапе Евротура — Шведских хоккейных игр, информирует официальный «твиттер» Федерации хоккея России. Встреча состоится сегодня, 9 февраля, начало — в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи и LIVE.



Россияне первый матч на турнире выиграли, переиграв Финляндию со счётом 3:2 Б, Швеция уступила Чехии — 2:5.



Сборная России:



Бобков (Коновалов);

Арзамасцев — Василевский, Кагарлицкий — Шипачёв — Никонцев;

Рафиков — Елесин, Шумаков — Зернов — Михеев;

Береглазов — Зуб, Кузьменко — Светлаков — Окулов;

Миронов — Кулик, Кручинин — Кадейкин — Бурдасов, Слепец.

Россия сразится со Швецией на Евротуре. LIVE Фото, видео, комментарии и другие подробности с матча российской команды на Шведских играх.

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