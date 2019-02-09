Евротур: Чехия победила Финляндию, Секач оформил дубль

Сборная Финляндии потерпела поражение от команды Чехии в матче этапа Евротура — Шведских хоккейных игр, встреча завершилась со счётом 1:3. Напомним, в первой игре на турнире сборная Финляндии уступила России (2:3 Б), Чехия взяла верх над Швецией (5:2).



В первом периоде заброшенных шайб зрители не увидели, во втором периоде Чехия забила дважды: авторами голов стали Иржи Секач и Гинек Зогорна. На старте заключительного периода соперники обменялись заброшенными шайбами Секача, оформившего дубль, и финского защитника Вилле Покки, больше голов в матче забито не было.

Напомним, сегодня будет сыграна ещё одна встреча на Шведских хоккейных играх — хозяева турнира примут сборную России в Стокгольме.



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