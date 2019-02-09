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Евротур: Чехия победила Финляндию, Секач оформил дубль

Евротур: Чехия победила Финляндию, Секач оформил дубль
Хоккей / Евротур

Сборная Финляндии потерпела поражение от команды Чехии в матче этапа Евротура — Шведских хоккейных игр, встреча завершилась со счётом 1:3. Напомним, в первой игре на турнире сборная Финляндии уступила России (2:3 Б), Чехия взяла верх над Швецией (5:2).

В первом периоде заброшенных шайб зрители не увидели, во втором периоде Чехия забила дважды: авторами голов стали Иржи Секач и Гинек Зогорна. На старте заключительного периода соперники обменялись заброшенными шайбами Секача, оформившего дубль, и финского защитника Вилле Покки, больше голов в матче забито не было.

Еврохоккейтур
09 февраля 2019, суббота. 14:00 МСК
Финляндия
1 : 3
0:0, 0:2, 1:1
Чехия
0:1 – Секач (Голик) – 29:56 (5x5), 0:2 – Зогорна (Зогорна) – 33:59 (4x5), 0:3 – Секач (Кундратек) – 45:12 (5x4), 1:3 – Покка (Лескинен) – 48:00 (5x4)

Напомним, сегодня будет сыграна ещё одна встреча на Шведских хоккейных играх — хозяева турнира примут сборную России в Стокгольме.

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