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Стал известен состав олимпийской сборной России на матч со Словакией

Стал известен состав олимпийской сборной России на матч со Словакией
Хоккей / Прочие

Стал известен состав олимпийской сборной России на матч с командой Словакии на Кубке Кауфланда, информирует официальный сайт Федерации хоккея России. Встреча состоится сегодня, 9 февраля, начало — в 18:00 мск. 8 декабря подопечные Олега Браташа одержали непростую победу над Беларусью (2:1).

Состав олимпийской сборной России:

Василий Демченко (Иван Бочаров).
Александр Романов – Ярослав Дыбленко, Артём Фёдоров – Кирилл Семёнов – Александр Хохлачёв (К);
Егор Рыков – Зият Пайгин, Владимир Брюквин – Михаил Мальцев – Андрей Чибисов (А);
Дамир Шарипзянов (А) – Александр Брынцев, Данил Юртайкин – Александр Шаров – Артём Михеев;
Владислав Сёмин – Вадим Кудако, Владимир Ткачёв – Артём Швец-Роговой – Никита Михайлов.

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