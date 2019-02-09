Стал известен состав олимпийской сборной России на матч со Словакией

Стал известен состав олимпийской сборной России на матч с командой Словакии на Кубке Кауфланда, информирует официальный сайт Федерации хоккея России. Встреча состоится сегодня, 9 февраля, начало — в 18:00 мск. 8 декабря подопечные Олега Браташа одержали непростую победу над Беларусью (2:1).



Состав олимпийской сборной России:



Василий Демченко (Иван Бочаров).

Александр Романов – Ярослав Дыбленко, Артём Фёдоров – Кирилл Семёнов – Александр Хохлачёв (К);

Егор Рыков – Зият Пайгин, Владимир Брюквин – Михаил Мальцев – Андрей Чибисов (А);

Дамир Шарипзянов (А) – Александр Брынцев, Данил Юртайкин – Александр Шаров – Артём Михеев;

Владислав Сёмин – Вадим Кудако, Владимир Ткачёв – Артём Швец-Роговой – Никита Михайлов.