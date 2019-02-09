Фетисов сыграл в хоккей с президентом Финляндии в благотворительном матче

В Хельсинки состоялся хоккейный благотворительный матч Save Pond Hockey, призванный привлечь внимание к борьбе с изменением климата, в нём приняли принимали участие легендарные игроки Вячеслав Фетисов, Яри Курри, Теппо Нумминен и другие.



К хоккеистам также присоединился президент Финляндии Саули Ниинистё. Президент забросил две шайбы, но его команда проиграла со счётом 8:10.



В своей речи перед началом благотворительного матча Ниинистё отметил важность борьбы с изменением климата, поскольку планете грозит глобальное потепление. Ниинистё также поблагодарил Вячеслава Фетисова, который играл в другой команде, за его вклад в работу по изменению климата в России.



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»