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Фетисов сыграл в хоккей с президентом Финляндии в благотворительном матче

Фетисов сыграл в хоккей с президентом Финляндии в благотворительном матче
Хоккей / Прочие

В Хельсинки состоялся хоккейный благотворительный матч Save Pond Hockey, призванный привлечь внимание к борьбе с изменением климата, в нём приняли принимали участие легендарные игроки Вячеслав Фетисов, Яри Курри, Теппо Нумминен и другие.

К хоккеистам также присоединился президент Финляндии Саули Ниинистё. Президент забросил две шайбы, но его команда проиграла со счётом 8:10.

В своей речи перед началом благотворительного матча Ниинистё отметил важность борьбы с изменением климата, поскольку планете грозит глобальное потепление. Ниинистё также поблагодарил Вячеслава Фетисова, который играл в другой команде, за его вклад в работу по изменению климата в России.

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