Каспарайтис — о «Питтсбурге»: в Северной Америке лишь мгновение ты наверху

Известный защитник Дарюс Каспарайтис поделился мнением о нестабильной игре «Питтсбург Пингвинз» в нынешнем сезоне НХЛ.

«Что происходит с „Пингвинз“? Команда на грани вылета из зоны плей-офф. Конечно, „Пенс“ недавно завоевали три Кубка Стэнли. Но в этом сезоне играют нестабильно. Все в НХЛ ходит по кругу — вот „Чикаго“ с тремя Кубками Стэнли был на коне, а теперь опустился на дно таблицы. А посмотрите, что случилось с „Лос-Анджелесом“. Два Кубка Стэнли, а теперь такое падение. Состав мощный, но уже не столь скоростной.



Так везде в спорте Северной Америки. Лишь мгновение ты наверху. Все команды проходят через этап обновления. Молодые звёзды взрослеют, потом стареют. Это обычный ритм жизни. Но я бы пока не торопился говорить, что время „Питтсбурга“ прошло. Как всегда, на „Пенс“ наваливаются травмы — выбыл не только Женя, но и вратарь Мэтт Мюррей, не выступает защитник Джастин Шульц. Это всё очень мешает.



Сидни Кросби и Малкин еще будут играть и играть. Но „Питтсбургу“ пора искать молодых звёзд, которые придут на смену. Все команды должны думать о будущем… Чем объяснить, что в этом сезоне у Кросби за полезность „+16“, а у Малкина — "-18"? Ну да, так бывает. Женя набрал на три очка больше в большинстве, где плюс не засчитывается. А ещё при нем «Пенс» много пропускают в свои пустые ворота. Невезучая полоса бывает в карьере любого хоккеиста. Ты можешь играть хорошо, но быть в минусе", — цитирует Каспарайтиса официальный сайт НХЛ.