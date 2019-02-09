Броссуа — о роли бэкапов в НХЛ: ты должен делать вид, что тебя всё устраивает

Голкипер «Виннипег Джетс» Лоран Броссуа поделился мнением о вторых вратарях в Национальной хоккейной лиге.

«Чтобы вообще добраться до этого уровня, ты обязан быть очень соревновательным человеком по сути. Не представляю себе бэкапа в НХЛ, которого устраивает его роль. То есть ты, безусловно, должен делать вид, что это так, поскольку хочешь оставаться командным игроком и иметь позитивное влияние в раздевалке, но в глубине души каждый запасной вратарь мечтает в конце концов заслужить больше матчей в старте.

Теперь у меня уже достаточно опыта в нынешней роли, и часть этого опыта — научиться подводить себя к следующему старту в свежем состоянии. Поэтому, скажем, если после очередного матча я знаю, что следующие три или четыре играть не буду, то использую первые дни этого отрезка, чтобы подкачаться, поработать лишнее время в спортзале или на льду. Тренеры, как правило, стараются организовать расписание так, чтобы я знал, какой следующий матч потенциально будет моим. Чтобы по мере приближения этого дня я начал постепенно снижать тренировочные нагрузки", — цитирует Броссуа официальный сайт НХЛ.