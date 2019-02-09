Защитник «Монреаля» Дэвид Шлемко обменян в «Филадельфию»

Клубы Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» и «Филадельфия Флайерз» совершили двойной обмен, информирует официальный сайт «Канадиенс». В «Филадельфию» отправились защитник Дэвид Шлемко и нападающий Байрон Фроз. В обратном направлении проследовали защитник Кристиан Фолин и форвард Дэйл Уайз.

30-летний Уайз в этом сезоне забросил 5 шайб и сделал 6 результативных передач в 42 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности "-6".

28-летний Фолин отметился двумя голевыми передачами в 26 матчах «регулярки», заработав полезность "+5".

31-летний Шлемко сделал две результативные передачи в 18 матчах регулярного сезона-2018/19 при полезности "-1".

27-летний Фроз весь сезон проводил в АХЛ, где в 46 матчах за «Лаваль Рокет» набрал 30 (14+16) очков.