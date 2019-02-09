Михеев — о Евротуре: чувствуется, что здесь не КХЛ. Другие скорости

Нападающий сборной России Илья Михеев прокомментировал поражение в матче с командой Швеции (2:4) на третьем этапе Евротура.

«Пропустили два гола. Шведы начали играть чуть-чуть по-другому, нам нужно было отыгрываться. Сравняли, забили в большинстве, но пропустили в ответ три шайбы. Тяжеловато было, надо убрать ошибки. Много теряли, нужно исправиться в последнем матче на турнире. Хотим его выиграть. В чём ошибка в эпизоде с третьей шайбой? Неправильно расположились. Теперь отдохнём, разберём эту игру, чехов, будем готовиться. Чувствуется, что здесь не КХЛ. Другие скорости. Читал ли, что пишут про омское звено журналисты? Я не читаю хоккейные новости», — передаёт слова Михеева корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.