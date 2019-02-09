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Илья Коновалов будет вратарём сборной России в матче с Чехией на этапе Евротура

Илья Коновалов будет вратарём сборной России в матче с Чехией на этапе Евротура
Хоккей / Евротур

Голкипер «Локомотива» Илья Коновалов будет стартовым вратарём сборной России в третьем матче Шведских хоккейных играх, заявил главный тренер национальной команды Илья Воробьёв. Завтра, 10 февраля, сборная России сыграет с командой Чехии.

После двух туров в активе команды Милоша Ржиги шесть очков из шести возможных. Шведская сборная набрала три очка. Однако при любом исходе матчей заключительного тура чехи останутся выше шведов за счёт победы в личной встрече. В активе российской команды два очка, последнее место (1 очко) занимает сборная Финляндии.

Коновалов защищал ворота сборной России в игре с Финляндией в вынесенном матче в Ярославле. Российская сборная одержала победу в серии буллитов со счётом 3:2.

Сборная Чехии досрочно стала победителем Шведских хоккейных игр
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