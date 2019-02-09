Пашков: Бобков выглядел очень неплохо, но судьи его подвели

Олимпийский чемпион Александр Пашков прокомментировал поражение сборной России в матче с командой Швеции (2:4) на третьем этапе Евротура.

«Игра не особо понравилась. Можно отметить низкую результативность. Причины простые. Взаимопонимание не очень высокое, но откуда ему взяться? Не было времени для подготовки, с ребят даже нечего спросить. Второй момент — удручает техническая оснащённость некоторых игроков. Так или иначе команда пытается играть и играет в атакующей манере. Наносит много бросков, есть голевые моменты, а исполнение страдает, это видно невооружённым глазом. В матче сборных резко возрастает темп, скорости другие, отсюда и сложности.

Бобков? Выглядел очень неплохо, но его подвели судьи. Точнее, они подвели всю нашу команду. Первый гол нельзя было засчитывать, шведский игрок откровенно мешал Бобкову сыграть по шайбе. Судьи пошли навстречу хозяевам турнира, чтобы шведы не проиграли второй матч подряд. Бобкова можно поддержать, он не дрогнул, выглядел психологически уверенно. Перспективы в сборной у Игоря есть, тем более с учётом его габаритов», — сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.