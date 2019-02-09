Юниорская сборная России забила восемь голов США и выиграла Турнир пяти наций

Юниорская сборная России U18 по хоккею победила команду США на Турнире пяти наций в Сочи, встреча завершилась со счётом 8:4 (2:0, 3:2, 3:2). Юниорская сборная России одержала три победы в четырёх матчах, став победителем Турнира пяти наций.

В первый день турнира юниорская сборная России U18 победила команду Швеции (3:0), а на следующий день национальная команда разгромила Чехию — 5:1.

Состав сборной России:



Вратари: Ярослав Аскаров («СКА-Варяги»), Владимир Сартаков («Авто»), Всеволод Скотников («Красная Армия»).



Защитники: Николай Буренов («Русские Витязи»), Роман Бычков, Илья Миронов (оба — «Локо»), Никита Ващенко («СКА-Варяги»), Александр Кирпичников («Белые Медведи»), Иван Рогов («Алмаз»), Семён Чистяков («Толпар»).



Нападающие: Родион Амиров («Толпар»), Максим Грошев («Реактор»), Арсений Грицюк, Егор Чинахов (оба — «Омские Ястребы»), Даниил Гутик, Илья Николаев (оба — «Локо»), Дмитрий Зайцев («Русские Витязи»), Илья Лоза («Мамонты Югры»), Тахир Мингачёв (ЦСК ВВС), Василий Подколзин, Алексей Цыплаков (оба — «СКА-1946»), Егор Спиридонов, Дмитрий Шешин (оба — «Стальные Лисы»), Егор Чижиков («Алмаз»).